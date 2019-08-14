Разит наповал: найден убивающий потенцию продукт

Популярное лакомство ухудшает мужское здоровье

Сыр оказался опасен для интимной жизни – к такому выводу пришли медики, занимающиеся деликатными проблемами сильного пола.

Эксперты подчеркивают, что потенция – вещь весьма уязвимая, понизить ее может пренебрежение к своей диете. Неправильное питание способно понизить стойкость, уменьшить репродуктивные возможности и ударить по чувствительности. А самым коварным продуктом для половой сферы, согласно последним исследованиям, является сыр.

Ферменты, содержащиеся в этом кисломолочном продукте, ухудшают качество и консистенцию спермы. Кроме того, сыр вызывает застои в каналах, снижает эрекцию и в итоге вызывает простатит, а в дальнейшем и злокачественные опухоли в области яичек. Это лакомство также может понижать активность сперматозоидов, что тормозит процесс зачатия и приводит к бесплодию, отмечает Vlad Time.

Немаловажно, что сыр снижает уровень главного мужского гормона – тестостерона – и провоцирует выработку женского гормона эстрогена. У мужчин с повышенным содержанием эстрогена в крови появляется лишний вес, а фигура становится женоподобной.

Поэтому врачи советуют пересмотреть свой рацион, прежде чем приступать к серьезному медикаментозному лечению импотенции.