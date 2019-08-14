Раскрыта главная тайна подписания пакта Молотова – Риббентропа

В Москве показали секретные документы

СССР пошел на сделку с фашистской Германией 80 лет назад, чтобы обезопасить Союз. Хотя на подписании пакта о ненападении, получившего название Молотова – Риббентропа, настояли именно немцы.

Об этом свидетельствуют секретные документы, обнародованные в Доме Российского исторического общества (РИО) в Москве. Они раскрывают подробности двусторонних отношений в преддверии войны.

Гитлеровцы преследовали свои цели, подбивая страну Советов на августовский договор, отметил председатель общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Именно они были инициаторами его заключения.

"Не желая вести войну на два фронта, Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании", – пояснил Нарышкин, передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в Союзе прекрасно знали о намерениях Третьего рейха и пытались с помощью соглашения выиграть время, чтобы лучше подготовиться к войне. Информацию о нападении гитлеровцев добывала, в том числе, внешняя разведка.

Договор о ненападении был подписан в ночь с 23 на 24 августа 1939 года в Кремле министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и рейхс-министром по иностранным делам Германии Иоахимом фон Риббентропом. А вместе с ним – и секретный дополнительный протокол, разделяющий интересы обоих государств, напоминает телеканал "360". Таким образом, границы Союза расширились за счет Прибалтики, Белоруссии, Украины и Бессарабии, уточняет "Пятый канал".