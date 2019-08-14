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Собор Парижской Богоматери может рухнуть

Собору Парижской Богоматери грозит уничтожение
Фото: www.globallookpress.com
Реставрация здания никак не может начаться

Французские власти объявили 14 августа, что Нотр-Даму грозит обрушение после апрельского пожара.

Из-за жары камни начали падать со сводов нефа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство культуры Франции. Сейчас все работы в храме нацелены на то, чтобы избежать его обрушения, а не на реставрацию.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что реставрацию собора необходимо завершить за 5 лет, однако в ведомстве считают, что восстановительные работы не смогут начаться до 2020 года,отмечает телеканал "360".

Кроме того, в столице Франции приступили к очистке с помощью аппаратов высокого давления территории вокруг Нотр-Дам от загрязнения свинцом. Эти работы будут идти до 23 августа. 

Пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Огонь вспыхнул на строительных лесах, установленных на крыше храма в связи с реставрацией. От возгорания никто не пострадал, однако у здания обрушились крыша и шпиль.

Валентина МАЙОРОВА
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