Россияне экономят на отдыхе

При этом путешественники не отказываются платить за достойный сервис

Туристы из России не желают тратить большие деньги в отпуске, заверила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Да и срок отдыха путешественники максимально урезали, отметила она.

Теперь вместо двух недель россияне успевают набраться сил и запастись приятными впечатлениями за 8-9 дней и даже от экскурсий отказываются, подчеркнула Ломидзе.

"Отели выбирают в среднем "4 звезды" со всеми включенными дополнительными услугами. То есть готовы наши туристы экономить, но при этом хотели бы получит максимум, находясь на самом курорте", – цитирует ее НСН.



Впрочем, часть россиян не готова жертвовать отдыхом. По данным "ФедералПресс", спрос вырос на путевки на Мальдивы, Кубу, в Индонезию и Доминикану.