Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне экономят на отдыхе

При этом путешественники не отказываются платить за достойный сервис

Туристы из России не желают тратить большие деньги в отпуске, заверила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Да и срок отдыха путешественники максимально урезали, отметила она. 

Теперь вместо двух недель россияне успевают набраться сил и запастись приятными впечатлениями за 8-9 дней и даже от экскурсий отказываются, подчеркнула Ломидзе. 

"Отели выбирают в среднем "4 звезды" со всеми включенными дополнительными услугами. То есть готовы наши туристы экономить, но при этом хотели бы получит максимум, находясь на самом курорте", – цитирует ее НСН.  

Впрочем, часть россиян не готова жертвовать отдыхом. По данным "ФедералПресс", спрос вырос на путевки на Мальдивы, Кубу, в Индонезию и Доминикану. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Ультиматум шантажистки-Меркель взбесил россиян

Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года

Опасно: Узбекистан отдаст России ядерные отходы

Москва согласилась помочь Ташкенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей