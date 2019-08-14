Армия мохнатых хищников: на курорты России надвигается опасность

Сочи и Анапу окутает липкая паутина

Аномальная жара и беспрерывные ливни "расплодили" комаров – пищу для пауков-тетрагнатидов. Их армия замечена на севере Греции.

Нашествие членистоногих ожидается и в Краснодарском крае, считают специалисты. Несколько мохнатых хищников уже замечены в Анапе и Сочи.

Эти пауки сулят отдыхающим и местным жителям массу неприятностей. Несмотря на то что непрошеные гости не являются ядовитыми, от укусов нескольких особей можно серьезно забелеть, предупреждает VistaNews. Также омрачит отпуск липкая и густая паутина, которую плетут членистоногие.

На полуметровое существо недавно наткнулись отдыхающие в Сочи. Им оказался, как передает тот же портал, ядовитый южнорусский тарантул, который вымахал до гигантского размера. Рядом замечена кладка яиц, из которых может вылупиться от 200 тыс. до нескольких миллионов мохнатых мутантов.

Не исключено, считают ученые, что глобальное потепление спровоцирует стихийное размножение пауков. А перепад температуры, по версии конспирологов, может лишить хищников еды. Тогда они начнут охотиться стаями.

