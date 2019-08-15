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Проблему фейковых новостей обсудят на внеочередном Совете Госдумы

Проблему фейковых новостей обсудят на внеочередном Совете Госдумы
Фото: www.globallookpress.com
Заседание пройдет 19 августа

Вопрос искажения в СМИ информации о якобы выдвинутом предложении запретить использовать старые авто председатель Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел на встрече с первым замруководителя "Единой России" Андреем Исаевым. Как отмечалось на переговорах, неверные данные об этой инициативе активно продвигаются новостным агрегатором Яндекса.

В свете этих событий Володин и Исаев обсудили также законопроект, ограничивающий участие других стран в важных информресурах. Автором документа является Антон Горелкин.

"В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства",

подытожил Исаев в беседе с журналистами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Володин подчеркнул, что россияне не должны быть "заложниками фейковых новостей". Свободой слова нельзя спекулировать, чтобы распространять ложную информацию, отметил он, согласившись с предложением Исаева провести внеочередное заседание Совета ГД 19 августа.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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