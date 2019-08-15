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Умер российский писатель и переводчик

Литератору было 73 года

В Вологде 15 августа скончался журналист, писатель и переводчик Александр Пиралов.

Он родился 16 июля 1946 года в городе Баку, в Вологду переехал в начале 1980-х годов. Работал в разных СМИ, коллеги называли его одним из лучших экономических обозревателей, отмечает портал "Провинция.ру".

Пиралов был известен также как переводчик. Кроме того, он написал 3 романа, сообщает FlashNord.


Валентина МАЙОРОВА
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