Зубастый монстр: под Псковом поймали рыбу с человеческим ртом

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В Псковской области местный рыбак выловил из реки весьма странную добычу. У нее были зубы, похожие на человеческие.
Фотографию необычной рыбы он разместил в соцсети. Покопавшись в справочниках, определил, что поймал бурого паку из семейства пираньевых, которая обитает в Амазонке и Ориноко.
По словам мужчины, рыба, пока не умерла, очень сильно воняла, уточняет FlashNord. Издание напоминает, что чуть больше месяца назад в регионе наблюдался аналогичный улов.
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