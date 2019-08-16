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Зубастый монстр: под Псковом поймали рыбу с человеческим ртом

В реке Ловать региона водится кровожадный хищник

В Псковской области местный рыбак выловил из реки весьма странную добычу. У нее были зубы, похожие на человеческие.

Фотографию необычной рыбы он разместил в соцсети. Покопавшись в справочниках, определил, что поймал бурого паку из семейства пираньевых, которая обитает в Амазонке и Ориноко.

По словам мужчины, рыба, пока не умерла, очень сильно воняла, уточняет FlashNord. Издание напоминает, что чуть больше месяца назад в регионе наблюдался аналогичный улов. 

Ксения АНДРЕЕВА
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