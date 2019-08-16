"Страшный август": озвучен неприятный прогноз для России

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В нашей стране неприятности часто происходят в последний месяц лета, так как именно в это время повышается уровень солнечной радиации. Такое мнение высказал астролог Сергей Безбородный.
Эксперт предупредил, что для россиян август вряд ли когда-то будет совсем безоблачным. Однако сейчас опасности конец лета не представляет, так как пик солнечной активности спал, и ее уровень повысится лишь к 2024 году.
"События августа нынешнего года, которые вроде как бы катастрофичные, но при этом с хорошим исходом. Имеется ввиду чудесное спасение людей на кукурузном поле", –
привел пример "Пятому каналу" астролог.
Он добавил, что негатив, который потенциально мог происходить, случается в самом минимальном своем формате.
В августе в России случились Медный бунт, Указ о бородах Петра I, вступление в Первую мировую войну, бомбардировка Сталинграда и путч ГКЧП.
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