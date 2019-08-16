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"Страшный август": озвучен неприятный прогноз для России

Фото: www.globallookpress.com
Спокойной жизни ждать не приходится

В нашей стране неприятности часто происходят в последний месяц лета, так как именно в это время повышается уровень солнечной радиации. Такое мнение высказал астролог Сергей Безбородный.

Эксперт предупредил, что для россиян август вряд ли когда-то будет совсем безоблачным. Однако сейчас опасности конец лета не представляет, так как пик солнечной активности спал, и ее уровень повысится лишь к 2024 году.

"События августа нынешнего года, которые вроде как бы катастрофичные, но при этом с хорошим исходом. Имеется ввиду чудесное спасение людей на кукурузном поле", –

привел пример "Пятому каналу" астролог.

Он добавил, что негатив, который потенциально мог происходить, случается в самом минимальном своем формате.

В августе в России случились Медный бунт, Указ о бородах Петра I, вступление в Первую мировую войну, бомбардировка Сталинграда и путч ГКЧП. 


Валентина МАЙОРОВА
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