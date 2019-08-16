Россияне оккупировали duty free в Турции

Путешественники из культурной столицы скупили весь алкоголь в местном аэропорту

Рейс Анталья-Санкт-Петербург задержали в воздушной гавани, и туристы, дабы скоротать время, ринулись в зону беспошлинной торговли, то есть в магазины duty free. Поскольку авиакомпания бросила своих пассажиров на произвол судьбы, не предоставив еды и напитков, путешественники из России быстро нашли себе развлечение.

Платный wi-fi заставил атаковать торговые павильоны даже тех, кто потратил все деньги на курорте.

"Там все страшно дорого, но не помирать же", – решили руссо туристо, передает "Фонтанка".

В итоге их все же накормили. Испугавшись мятежа, представители турецких властей попытались связаться с российским туроператором и авиакомпанией Nordwind, чтобы прояснить ситуацию и урегулировать ее.

Не исключено, что путешественникам из культурной столицы придется ждать до завтрашнего утра. Получается, что в аэропорту они проведут сутки, так как вылет россиян был запланирован на первую половину дня пятницы, 16 августа.