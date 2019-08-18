США отказались продавать России материалы для космической обсерватории

Возникшие трудности удалось решить благодаря японцам

Американцы, купившие британскую компанию, отказались продавать России углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М". Об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

"До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории "Спектр-М". Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам "теплые" письма",

– цитирует ее РИА "Новости".

Однако, такие действия американцев не помешали работе обсерватории. Физическому институту РАН удалось договориться о поставках углеволокна с японской фирмой.

Лихачева отметила, что некоторые компании из США отказываются от сотрудничества с Россией.

"Некоторые уникальные микросхемы – поставщики нам говорят хорошие слова, но, тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили", – добавила она.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.