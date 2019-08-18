Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США отказались продавать России материалы для космической обсерватории

США отказались продавать России материалы для космической обсерватории
Фото: www.globallookpress.com
Возникшие трудности удалось решить благодаря японцам

Американцы, купившие британскую компанию, отказались продавать России углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М". Об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

"До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории "Спектр-М". Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам "теплые" письма",

цитирует ее РИА "Новости".

Однако, такие действия американцев не помешали работе обсерватории. Физическому институту РАН удалось договориться о поставках углеволокна с японской фирмой.

Лихачева отметила, что некоторые компании из США отказываются от сотрудничества с Россией.

"Некоторые уникальные микросхемы – поставщики нам говорят хорошие слова, но, тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили", – добавила она.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина

Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах

От Макрона потребовали обогнать Трампа и снова связать Россию с Европой

Времени у французов остается все меньше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей