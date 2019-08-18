Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинского депутата впечатлило мастерство пилотов А321

Фото: www.globallookpress.com
Политик оценил подвиг российских летчиков

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, который они экстренно посадили на кукурузное поле в Подмосковье.

По его словам, не стоит судить людей по национальности и следует порадоваться за летчиков, которые спасли пассажиров.

"Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы",

написал политик на своей странице в Facebook.

Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье 15 августа утром. Рейс направлялся в Симферополь, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сажать самолет пришлось из-за попавших в двигатели птиц.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина

Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах

От Макрона потребовали обогнать Трампа и снова связать Россию с Европой

Времени у французов остается все меньше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей