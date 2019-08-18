Украинского депутата впечатлило мастерство пилотов А321

Политик оценил подвиг российских летчиков

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, который они экстренно посадили на кукурузное поле в Подмосковье.

По его словам, не стоит судить людей по национальности и следует порадоваться за летчиков, которые спасли пассажиров.

"Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы",

– написал политик на своей странице в Facebook.

Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье 15 августа утром. Рейс направлялся в Симферополь, на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сажать самолет пришлось из-за попавших в двигатели птиц.