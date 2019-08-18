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В Египте обнаружили пришельцев

В Египте обнаружили пришельцев
Фото: www.pixabay.com
В небе неожиданно появился странный объект

Над египетскими пирамидами очевидцы заметили огненный шар. По их словам, в небе неожиданно появился шлейф, напоминающий полет метеорита.

После этого от него отделился светящийся объект, который полетел в другую сторону. Уфологи утверждают, что это было НЛО, приземлившееся на Землю, передает издание Daily Star.

Однако эксперты, внимательно изучив видео, выяснили, что исходящие от летящего шара огни были осколками метеорита. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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