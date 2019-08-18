В Египте обнаружили пришельцев

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Над египетскими пирамидами очевидцы заметили огненный шар. По их словам, в небе неожиданно появился шлейф, напоминающий полет метеорита.
После этого от него отделился светящийся объект, который полетел в другую сторону. Уфологи утверждают, что это было НЛО, приземлившееся на Землю, передает издание Daily Star.
Однако эксперты, внимательно изучив видео, выяснили, что исходящие от летящего шара огни были осколками метеорита.
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