В Египте обнаружили пришельцев

В небе неожиданно появился странный объект

Над египетскими пирамидами очевидцы заметили огненный шар. По их словам, в небе неожиданно появился шлейф, напоминающий полет метеорита.

После этого от него отделился светящийся объект, который полетел в другую сторону. Уфологи утверждают, что это было НЛО, приземлившееся на Землю, передает издание Daily Star.

Однако эксперты, внимательно изучив видео, выяснили, что исходящие от летящего шара огни были осколками метеорита.