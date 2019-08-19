Найден чудо-продукт для сжигания жира на животе

Малокалорийные плоды принесут много пользы организму

Фисташки помогут распроститься с лишними сантиметрами на талии – такой новостью поделились британские ученые.

Для того, чтобы эффективно справиться с жировыми отложениями на животе, достаточно включить в свой рацион эти вкусные орехи, и тогда процесс похудения пойдет гораздо быстрее. При этом эксперты советуют есть фисташки на завтрак отмечает таблоид Express.

Исследования показали, что у тех, кто по утрам ест зеленые орехи, через полгода объем талии уменьшается почти на 2 сантиметра. Кроме того, у них упал уровень плохого холестерина, снизился уровень сахара в крови и уменьшилось количество вредных воспалений в организме.

При этом специалисты напоминают, что для того, чтобы полезный завтрак принес максимальный эффект, садиться за стол следует только тогда, когда действительно хочется есть.



Фисташки можно есть просто так или добавлять в выпечку, смузи, йогурт или кашу, напоминает "Вечерняя Москва".