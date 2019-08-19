У школьников отберут телефоны

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Нарушения психики и сна, слабая память и снижение умственных способностей, раздражительность и гиперактивность, – это все, по версии специалистов, "бонусы" смартфономании в раннем возрасте. В России решили прислушаться к международному опыту и отобрать телефоны у школьников.
Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования с учетом мнения учеников, родителей и педагогов разработали правила, которые систематизировал Роспотребнадзор. Рекомендации получат все учебные заведения страны до 1 сентября.
На пороге школы теперь придется переводить мобильник в беззвучный режим, а во время уроков вообще забыть о телефоне, для которого будет предусмотрено специальное место. Исключения составят, например, дети с сахарным диабетом, которым нужно устройство для проверки уровня сахара в крови, уточняет телеканал"360".
Правила использования гаджетов могут быть согласованы. Между тем известно, что подавляющее большинство родителей, детей и учителей инициативу поддерживает, передает "URA.RU". Как отмечает "Свободная пресса", школьникам также будут рассказывать о последствиях зависимости от телефонов.
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