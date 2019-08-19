Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У школьников отберут телефоны

У школьников отберут телефоны
Фото: YAY\TASS
Согласно новым рекомендациям, как только ребенок переступает порог учебного заведения, гаджет превращается в ненужную вещь

Нарушения психики и сна, слабая память и снижение умственных способностей, раздражительность и гиперактивность, – это все, по версии специалистов, "бонусы" смартфономании  в раннем возрасте. В России решили прислушаться к международному опыту и отобрать телефоны у школьников.

Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования с учетом мнения учеников, родителей и педагогов разработали правила, которые систематизировал Роспотребнадзор. Рекомендации получат все учебные заведения страны до 1 сентября.

На пороге школы теперь придется переводить мобильник в беззвучный режим, а во время уроков вообще забыть о телефоне, для которого будет предусмотрено специальное место. Исключения составят, например, дети с сахарным диабетом, которым нужно устройство для проверки уровня сахара в крови, уточняет телеканал"360".

Правила использования гаджетов могут быть согласованы. Между тем известно, что подавляющее большинство родителей, детей и учителей инициативу поддерживает, передает "URA.RU". Как отмечает "Свободная пресса", школьникам также будут рассказывать о последствиях зависимости от телефонов.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Экс-депутат Рады раскрыл ужасающие преступления ВСУ в Донбассе

Солдаты Украины издеваются над собственными гражданами

Британцы нашли доказательства участия России в войне на Украине

На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей