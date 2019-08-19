Руководитель ФАН объяснит необходимость Классификатора СМИ в прямом эфире

Федеральное агентство новостей (ФАН) анонсировало онлайн-конференцию. В ходе мероприятия руководитель медиа Евгений Зубарев ответит на вопросы россиян, связанные с Классификатором СМИ

По словам Евгения Зубарева, в прямом эфире он постарается разъяснить россиянам причины создания систематизированного перечня СМИ. Руководитель медиа считает, что важно ответить на вопрос: "Почему в условиях информационной войны россияне должны иметь возможность оценивать объективность прессы?".

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В качестве примера Зубарев привел опыт Запада. Он подчеркнул, что такие компании, как Google, Facebook, Twitter и даже "Википедия" применяют подобный инструмент уже давно. В частности, глава ФАН обратил внимание на ограничения российских публикаций и распространение дезинформации.

"Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями", – сказал специалист.

Евгений Зубарев заявил, что в результате распространения американскими СМИ фейка о якобы наличии у Ирака оружия массового поражения началась массовая информационная атака этой страны. Эксперт считает, что аналогичная ситуация наблюдалась при нападении Запада на другие страны: Венесуэлу, Египет, Ливию, Сирию, Югославию.

Онлайн-конференция запланирована на 21 августа. Она пройдет на канале ФАН-ТВ в YouTube. Интересующие вопросы можно направить в мессенджер Telegram.

Федеральное агентство новостей является одним из крупнейших российских СМИ. За короткий промежуток времени оно стало одним из самых цитируемых изданий. Сегодня его читает около 30 миллионов человек. Деятельность ФАН отмечена публичными наградами различных российских ведомств.