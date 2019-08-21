Названы лучшие способы снять стресс

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Йога, шоколад, аутотренинг и отдых на природе помогут сохранить здоровье в сложных условиях мегаполиса.
"В современном обществе бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное... Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе", –
цитирует "МИР 24" сообщение специалистов Минздрава РФ.
Эксперты отмечают, что очень важно наладить режим: полноценно высыпаться и чередовать периоды интенсивной работы и отдыха. Справиться с эмоциональным напряжением помогает физическая нагрузка, особенно полезно заниматься плаванием.
Кроме того, не нужно забывать и о правильном питаним: в рацион нужно включить продуты, повышающие настроение: орехи, бананы, горький шоколад и имбирь. Специалисты также посоветовали гражданам следить за настроением и почаще улыбаться.
Медики напомнили, что стресс – это реакция человека на те события или требования, с которыми ему трудно справиться. Если игнорировать это состояние, можно спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, язвы и бронхиальной астмы.
Гости пообещали рассказать правду о полуострове
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой