Названы лучшие способы снять стресс

Правильный режим труда и отдыха способен сотворить чудеса

Йога, шоколад, аутотренинг и отдых на природе помогут сохранить здоровье в сложных условиях мегаполиса.

"В современном обществе бегство от стресса – занятие сложное, но не безнадежное... Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе", –

цитирует "МИР 24" сообщение специалистов Минздрава РФ.

Эксперты отмечают, что очень важно наладить режим: полноценно высыпаться и чередовать периоды интенсивной работы и отдыха. Справиться с эмоциональным напряжением помогает физическая нагрузка, особенно полезно заниматься плаванием.

Кроме того, не нужно забывать и о правильном питаним: в рацион нужно включить продуты, повышающие настроение: орехи, бананы, горький шоколад и имбирь. Специалисты также посоветовали гражданам следить за настроением и почаще улыбаться.

Медики напомнили, что стресс – это реакция человека на те события или требования, с которыми ему трудно справиться. Если игнорировать это состояние, можно спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, язвы и бронхиальной астмы.