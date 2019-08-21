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Любовница Джонсона влипла в скандал

Любовница Джонсона влипла в скандал
Борис Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Пассию британского премьер-министра не пустили в Америку

Возлюбленная 55-летнего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс не смогла попасть в США. Из-за отказа в выдаче в визе сорвалась ее рабочая поездка.

В Штатах пассия наметила несколько деловых встреч от некоммерческой природоохранной организации, уточняет Daily Mail. Но американское посольство закрыло ей въезд в заокеанскую державу, и даже связь с новоиспеченным главой британского кабмина не помогла. 

Отказ дипломаты объяснили поездкой Саймондс в непризнанное государство Сомалиленд, которое она посетила в прошлом году. Сама девушка Джонсона пока никак не прокомментировала поступок дипмиссии США. 

Ксения АНДРЕЕВА
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