Любовница Джонсона влипла в скандал

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Возлюбленная 55-летнего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс не смогла попасть в США. Из-за отказа в выдаче в визе сорвалась ее рабочая поездка.
В Штатах пассия наметила несколько деловых встреч от некоммерческой природоохранной организации, уточняет Daily Mail. Но американское посольство закрыло ей въезд в заокеанскую державу, и даже связь с новоиспеченным главой британского кабмина не помогла.
Отказ дипломаты объяснили поездкой Саймондс в непризнанное государство Сомалиленд, которое она посетила в прошлом году. Сама девушка Джонсона пока никак не прокомментировала поступок дипмиссии США.
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