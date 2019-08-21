Бюджетный отдых: как сэкономить на жилье

Названы курорты с демократичными ценами на аренду домов

Планируя отпуск, каждый турист уделяет отдельное внимание подбору жилья. Естественно, не последнее место среди критериев занимает цена коттеджа, комнаты или квартиры.

Как выяснили специалисты сервиса "Мир квартир" самые бюджетные варианты в списке черноморских курортов РФ предлагают арендодатели в Туапсе и Керчи. В первом можно снять на сутки целый дом за 2,6 тыс. руб. В среднем, на тысячу дороже ценник в Новороссийске и Анапе.

В Крыму почти за те же деньги сдаются коттеджи на ночь. Хозяева просят от двух с половиной тысяч, чуть больше – в Саки, Симферополе и Феодосии. Однако аренда не превышает 3-х тыс. руб.

По-прежнему курортами для состоятельных туристов остаются Сочи с Ялтой. Там за домик придется раскошелиться примерно на 10 тыс. руб.

Между тем, если поискать получше, то можно найти более-менее недорогое жилье: от 3-х до 5,5 тыс. руб. Путешественники со стажем руководствуются старым добрым правилом: чем больше компания, тем меньше плата.