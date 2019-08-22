"АВК" продолжает работать на качество

Беспочвенные обвинения не собьют компанию с намеченного курса

Не так давно было обнародовано расследование, якобы разоблачающее деятельность компании "АВК". Однако при внимательном изучении материала сразу становится понятно, что авторы явно пытались создать очередной фейк, так называемое желтое чтиво, правды в котором не больше одного процента.

Компания "АВК" действительно получала контракты на поставку продуктов для ветеранов, пациентов психдиспансеров, инвалидов и сирот. Но при этом в "расследовании" речь почему-то зашла о совпадении IP-адресов, с которых поступали конкурсные заявки от конкурирующих компаний. Однако весь документооборот конкурсных процедур был исключительно бумажным. Так установлено законом, действовавшим до 1 января 2019 года, напоминает издание "Вести Подмосковья". А значит, о наличии сговора речи быть не может.

Львиная доля обвинений приходится на качество продуктов, которые поставляются в социальные учреждения. И компания не отрицает, что существует небольшое количество возврата некондиционных продуктов. К тому же "АВК" сама закладывает 1-2% на возвраты. Ведь по нормам СанПиН замороженную продукцию, например, мясо нельзя размораживать. Из-за этого о качестве продукции можно узнать только на конечных циклах. В случае же выявления брака оперативно производится замена, объяснил представитель "АВК" "Свободной Прессе".

Директор Центра содействия семейному воспитанию "Петровский парк" Елена Рыжова отметила, что это описано и в "расследовании": при обнаружении продукции низкого качества она отправляется обратно поставщику, а тот, в свою очередь, привозит замену.

Директор Пансионата ветеранов труда №19 Владимир Шматковский также подтвердил процедуру. Он рассказал, что обнаруженные ими некачественные продукты подлежат возврату, естественно, пансионат получает замену. А если оперативно решить вопрос с заменой не представляется возможным, то поставщик меняет меню. К подобному Шматковский относится с пониманием, так как это обычные реалии крупного рабочего процесса. Главное, по его мнению, выставить на стол качественные продукты.

В итоге авторы "расследования" просто взяли положительный факт и вывернули его так, чтобы опорочить компанию, попутно приписав все работающие на рынке организации петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Неизвестно, кому могло понадобиться "выезжать" на теме ветеранов, инвалидов и сирот. Не исключено, что вскоре появится очередное так называемое расследование.