Просто бесит: названы раздражающие мужчин сексуальные привычки

Девять основных моментов могут стать камнем преткновения в интимной сфере

Некоторые женские сексуальные привычки ужасно раздражают представителей сильного пола. Специалисты выделили 9 факторов, которые стоит принять во внимание прекрасным дамам, чтобы улучшить интимную жизнь.

По словам сексологов, большинству мужчин не нравится безынициативность их половинок. Кроме того, им не нравится, когда партнерша постоянно молчит. Однако другая крайность также действует на нервы: если женщина непрестанно болтает о повседневных заботах, это удручающе действует на ее спутника.

Если женщина задает слишком много вопросов, это отвлекает мужчину и сбивает его настрой. Слишком громко кричать тоже не надо: даму могут заподозрить в наигранности. Некоторым мужчинам не нравится, когда партнерша оставляет на их теле слишком явные засосы и сильные царапины – ведь это так больно.

Особенно расстраивает сильный пол, когда девушка в постели вспоминает о своих бывших. А если она при этом еще и однообразна – например, обращает внимание только на одну эрогенную зону, это тоже не добавляет удовольствия, отмечает "Главред".

Помимо этого, многим кавалерам не нравится, когда их дама отказывается заниматься сексом при свете. И абсолютное большинство не приходит в восторг от имитации оргазма, напоминает "Федерал Пресс".