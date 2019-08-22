"Маша у нас супер": танцующая лезгинку Захарова взорвала Сеть

Экс-премьер Британии на ее фоне выглядит весьма бледно, заявили пользователи

Официальный представитель МИД закружилась в танце с молодым парнем на молодежном форуме "Машук-2019". Мария Захарова, видимо, настолько прониклась духом Северного Кавказа, что не устояла перед соблазном.

Видео, где представитель внешнеполитического ведомства танцует лезгинку, опубликовано в Twitter МИД. Кадры произвели настоящий фурор среди пользователей. Отметим, что свое мастерство Захарова демонстрирует не в первый раз. Так, на приеме в ходе саммита Россия – АСЕАН в 2016 году она выбрала для этого "Калинку".

🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 22 августа 2019 г.

Восхищенные комментаторы не упустили возможность подколоть бывшего премьер-министра Британии Терезу Мэй, которая прославилась танцами в стиле робота, предложив отправить ей запись (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Это вам не Тереза Мэй! Пошлите ей запись , пусть поучится!" "какая же она-приятная. во всех отношениях)))" "Маша у нас супер", "Терезе Мэй надо у Марии уроки танца взять)"

– написали они.