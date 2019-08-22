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"Маша у нас супер": танцующая лезгинку Захарова взорвала Сеть

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-премьер Британии на ее фоне выглядит весьма бледно, заявили пользователи

Официальный представитель МИД закружилась в танце с молодым парнем на молодежном форуме "Машук-2019". Мария Захарова, видимо, настолько прониклась духом Северного Кавказа, что не устояла перед соблазном.

Видео, где представитель внешнеполитического ведомства танцует лезгинку, опубликовано в Twitter МИД. Кадры произвели настоящий фурор среди пользователей. Отметим, что свое мастерство Захарова демонстрирует не в первый раз. Так, на приеме в ходе саммита Россия – АСЕАН в 2016 году она выбрала для этого "Калинку".

Восхищенные комментаторы не упустили возможность подколоть бывшего премьер-министра Британии Терезу Мэй, которая прославилась танцами в стиле робота, предложив отправить ей запись (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Это вам не Тереза Мэй! Пошлите ей запись , пусть поучится!" "какая же она-приятная. во всех отношениях)))" "Маша у нас супер", "Терезе Мэй надо у Марии уроки танца взять)"

– написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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