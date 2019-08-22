Студентов наградили именными сертификатами участников студотряда Московского метро

Также были награждены благодарственными письмами сотрудники вузов

Более 30 учащихся Российского университета транспорта получили именные сертификаты участников студентческого отряда Московского метрополитена.Работников вузов, которые внесли внесли значительный вклад в развитие Студенческого отряда метро наградили благодарственными письмами.

Замначальника по управлению персоналом столичного метрополитена Павел Ковалев отметил, что молодым бойцам необходимо получать практические навыки в реальной работе с метро. Он предложил включить работу со студентами в свою стратегию по развитию персонала.

Начальник отдела волонтерских проектов и студенческих отрядов Центра по социальной и молодежной политики РУТ (МИИТ) Юрий Завалихин подчеркнул, что движение студотрядов – эффективная форма производственной практики, которая является еще и мощным рычагом социальной поддержки студентов.

"Работы в отрядах оказывает положительное влияние на процессы трудовой адаптации и приобретения обучающимися новых профессиональных компетенций в рамках выбранной профессии", - цитирует его пресс-служба РУТ (МИИТ).

За весну и лето 2019 года в метрополитене работали более 180 учащихся вузов. Из них 103 – студенты Российского университета транспорта. Всех практикантов объединяли в бригады, которыми руководили наставники. Они определяли для молодых ребят работы на наиболее интересных участках, где применяются новые технологии.

Благодаря такому подходу, молодые специалисты могут совмещать работу и учебу. Студенты надеются, что в следующем году будут реализованы проекты по привлечению их к работе в сфере пассажирских сервисов и предоставления дополнительных услуг пассажирам метрополитена, пишет "Вечерняя Москва".