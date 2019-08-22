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Студентов наградили именными сертификатами участников студотряда Московского метро

Студентов наградили именными сертификатами участников студотряда Московского метро
Фото: aurora.miit.ru/Алексей Леонов
Также были награждены благодарственными письмами сотрудники вузов

Более 30 учащихся Российского университета транспорта получили именные сертификаты участников студентческого отряда Московского метрополитена.Работников вузов, которые внесли внесли значительный вклад в развитие Студенческого отряда метро наградили благодарственными письмами. 

Замначальника по управлению персоналом столичного метрополитена Павел Ковалев отметил, что молодым бойцам необходимо получать практические навыки в реальной работе с метро. Он предложил включить работу со студентами в свою стратегию по развитию персонала.

Начальник отдела волонтерских проектов и студенческих отрядов Центра по социальной и молодежной политики РУТ (МИИТ) Юрий Завалихин подчеркнул, что движение студотрядов – эффективная форма производственной практики, которая является еще и мощным рычагом социальной поддержки студентов. 

"Работы в отрядах оказывает положительное влияние на процессы трудовой адаптации и приобретения обучающимися новых профессиональных компетенций в рамках выбранной профессии", - цитирует его пресс-служба РУТ (МИИТ). 

За весну и лето 2019 года в метрополитене работали более 180 учащихся вузов. Из них 103 – студенты  Российского университета транспорта. Всех практикантов объединяли в бригады, которыми руководили наставники. Они определяли для молодых ребят работы на наиболее интересных участках, где применяются новые технологии.

Благодаря такому подходу, молодые специалисты могут совмещать работу и учебу. Студенты надеются, что в следующем году будут реализованы проекты по привлечению их к работе в сфере пассажирских сервисов и предоставления дополнительных услуг пассажирам метрополитена, пишет "Вечерняя Москва". 

Отдел информации
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