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Молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ

Молодежный фестиваль
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Праздник устроят в честь окончания летних каникул и в преддверии нового учебного года

Москвичи сами смогут выбрать артистов, которые выступят на мероприятии.

Общегородской молодежный фестиваль жители и гости столицы смогут посетить 31 августа, рассказал журналистам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Фестиваль "Маевка", который проводился в течение нескольких лет, в этом году, к сожалению, не состоялся из-за совпадения с финалом Российской студенческой весны. Поэтому союз решил поучаствовать в "PROлето" и обратился к дирекции ВДНХ с этим предложением. Кроме того, представители организации запросили еще одну площадку. В итоге остановились на проспекте Академика Сахарова как наилучшем варианте. Департамент региональной безопасности столицы дал добро, поделился Красноруцкий.

Сбор посетителей на площадке проспекта Академика Сахарова начнется в 14:00. В три фестиваль стартует, а после 19:00 действо перенесут на ВДНХ. Веселье продолжится с 20:00 до 23:00.

"PROлето" – отличная возможность проводить лето и пообщаться с друзьями, а также увидеть своих кумиров.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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