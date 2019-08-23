Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок

Насекомые начинают мигрировать из-за глобального потепления

Эпидемиологи предупреждают: жителям России угрожают сразу несколько опасных болезней, которые переносят комары. Сейчас переносчики тропических болезней уже есть в Крыму и на Черноморском побережье. Дальше ситуация может только ухудшиться – кровососущие переселятся в центральную часть страны.

Пока известно о 7 заболевших лихорадкой Западного Нила в Кубане, но распространиться заболевание может очень быстро. Ученые предполагают, что насекомые начали появляется в более холодных широтах из-за глобального потепления.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию",

- цитируют специалиста "Известия".

Укусы двух новых видов комаров могут привести к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Все эти болезни смертельно опасны и быстро распространяются. Также комары могут переносить личинки нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.