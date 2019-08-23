Центр подготовки космонавтов создаст невесомость на МАКС

Гостям салона впервые предложат стать участниками индивидуальной программы "космических тренировок"

МАКС помогает не только воспарить духом, но и оторваться от Земли. А еще – оказаться в невесомости.

Смельчаки, которые решатся пройти индивидуальную программу "космических тренировок", смогут ненадолго почувствовать себя космонавтами. Финалом станет полет на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК с воспроизведением режимов кратковременной невесомости.

У претендентов должно не только безупречное состояние здоровья, подтвержденным медицинской справкой, но и деньги на оплату полета.

Получить более подробную информацию, а также заказать полет в невесомости

можно по телефону: +7 (495) 526-55-70.

Справка

Самолет-лаборатория Ил-76МДК используется для проведения фундаментальных исследований, испытаний и научных экспериментов в условиях кратковременной невесомости, лунной и марсианской гравитации.



Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведён в период с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском Московской области по распоряжению правительства России от 20 ноября 2018 г. №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".