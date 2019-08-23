Скончался российский режиссер

Причина смерти мастера пока не названа

Сегодня, 23 августа, стало известно, что накануне ушел из жизни член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Михаил Ведышев. Мастеру было 64 года.

Печальную новость сообщили в пресс-службе Союза. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Прощание с Ведышевым пройдет в Траурном зале столичной больницы №1 в понедельник, 26 августа.

Режиссер игрового и документального кино запомнился зрителям по таким работам, как "Странник", "Бурса", "Кому на Руси жить", "Своя чужая сестра" и другим фильмам. Михаил Васильевич – создатель телесериала "Кромъ". Он также поставил два спектакля на сцене Владимирского академического театра.

