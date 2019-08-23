Скончался российский режиссер

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Сегодня, 23 августа, стало известно, что накануне ушел из жизни член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Михаил Ведышев. Мастеру было 64 года.
Печальную новость сообщили в пресс-службе Союза. Что стало причиной смерти, не уточняется.
Прощание с Ведышевым пройдет в Траурном зале столичной больницы №1 в понедельник, 26 августа.
Режиссер игрового и документального кино запомнился зрителям по таким работам, как "Странник", "Бурса", "Кому на Руси жить", "Своя чужая сестра" и другим фильмам.
Михаил Васильевич – создатель телесериала "Кромъ".
Он также поставил два спектакля на сцене Владимирского академического театра.
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