Борьба с героями "красной" эпохи продолжается

Чехи никак не могут забыть и "простить" СССР события апреля 1968 года, когда в Прагу вошли советские танки, поэтому мстят памятникам. Под горячую руку попадают и воины-освободители.

На этот раз в столице Чехии вандалы замазали красной краской монумент маршалу Ивану Коневу, благодаря которому она была освобождена от фашистов, написав непростительные слова.

"Нет кровавому маршалу! Не забудем",

– гласит надпись, в которой также фигурируют числа 45, 56, 61 и 68, пишет News front.

При этом местные власти не собираются предпринимать какие-либо меры, объяснив, что устали тратить на очистку памятников казенные деньги. По подсчетам старосты пражского административного района 6 Ондржея Коларжа, на восстановление мемориалов уже ушло сотни тысяч крон. Он полагает, что Россия должна забрать следы советского прошлого.

"Пока они не займут конструктивную позицию и продолжат только произносить фразы в духе нормализации о "переписывание истории", статуя останется неочищенной", – предупредил Коларж.

В ситуацию вмешались российские дипломаты. В МИД РФ вызван на ковер временный поверенный в делах Чехии, которому заявлен решительный протест. В дипмиссии напомнили о регулярных провокационных выходках вандалов и связали их с попытками властей оболгать историю и принизить значение Великой Победы.

В министерстве призвали Прагу прекратить подобные издевательства и привести памятник в надлежащий вид.