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Все участники антигитлеровской коалиции назвали себя победителями

Фото: www.globallookpress.com
Количество жертв со стороны Советского Союза никто не учитывал

Вашингтонский университет провел опрос среди жителей восьми стран, которые входили в состав антигитлеровской коалиции, на предмет, как высоко в процентном соотношении они оценивают вклад своей государства в победу над нацистской Германией во Второй Мировой войне. Итоги исследования представила и прокомментировала журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Джоанна Майклс.

"В своих ответах респонденты часто считали свою страну главной силой в борьбе с Адольфом Гитлером – вместе взятые, Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз, Франция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Китай достигли общего военного вклада более 300%", – говорится в статье.

Наибольшую долю своему государству отдали российские участники опроса: Советский Союз, по их мнению, внес в победу 75%. Но и Великобритания, и Соединенные Штаты, соответственно, посчитали себя ответственными более чем на 50%, отмечает автор.

В связи с этим журналист вспомнила крылатое изречение, которое приписывают Джону Кеннеди: "У победы есть сотни отцов, и только поражение – сирота".

Фото: commons.wikimedia.org/РИА Новости (CC BY-SA 3.0)

"То, насколько мы сформированы с нашей точки зрения, показывает еще один результат исследования : западные страны оценили роль американцев в среднем выше, чем роль Советского Союза", – указывается в материале.

При этом количество павших солдат говорит о другом: с американской стороны было чуть более 400 тыс жертв, а в СССР – почти 10 миллионов. Только в Сталинградской битве, которая считается переломным моментом в борьбе с нацизмом, погибло более чем вдвое больше советских людей, чем американцев за всю войну, подчеркнула автор.

Резюмируя исследование Майклс пришла к выводу: "мы все нарциссы".

Ранее в пятницу, 23 августа, в день 80-летия подписания пактаакт Молотова-Риббентропа между Германией и СССР о ненападении, немецкий депутат, уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что "победа союзников над национал-социализмом была добыта при неизмеримых жертвах именно в Советском Союзе", сообщает ТАСС.

Елена УСОВА
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