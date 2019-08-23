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Умер один из самых богатых людей в мире

Двадцать семь лет назад мужчине диагностировали рак простаты

В США скончался миллиардер Дэвид Кох, который занимал одиннадцатое место в списке богатейших людей мира.

Как сообщает Fox News, причина смерти бизнесмена пока не объявлена. Коху было 79 лет, он был руководителем компании Koch Industries, основанную его отцом Фредом Кохом, однако удалился от дел в прошлом году. 

Состояние бизнесмена оценивается в 50 млрд долларов, отмечает FlashNord. Миллиардер был известным филантропом, он жертвовал деньги на искусство и считался одним из главных спонсоров Республиканской партии США. 

Валентина МАЙОРОВА
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