Российские заключенные наживаются на донорах органов

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Лишенные свободы россияне идут на очередные преступления, не выходя из камер. Заключенные придумали новый способ наживы.
Они "разводят", как выразился главный трансплантолог страны, академик РАН Сергей Готье, потенциальных доноров.
"Они организуют цепочку, менеджмент для тех, кто хочет поехать в Турцию или еще куда-нибудь и продать там почку. Но как только потенциальный донор платит первые три тысячи рублей "за услуги посредников", вся цепочка обрывается", – цитирует специалиста "ВЗГЛЯД".
В России, объяснил Готье, запрещена торговля органами, поэтому продавцы рвутся в Турцию, Азербайджан или на Ближний Восток. Да и покупатели порой двигаются в том же направлении. Однако, приобретая, к примеру, почку, оставляют там здоровье.
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