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В Киеве заговорили об украинизации России

В Киеве заговорили об украинизации России
Фото: www.globallookpress.com
На российских телеканалах все чаще звучит украинская речь

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что россияне скоро будут легко понимать украинский язык. Ведь, по ее словам, телеканалы РФ все чаще транслируют выступления политиков Незалежной. Так, например, она рассказала, что ее выступления сопровождают субтитрами, а не переводят.

По ее мнению, скоро два народа станут лучше понимать друг друга.

"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в понимании", – сказала Савченко телеканалу NewsOne. 

Полина ИВАНОВА
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