В Киеве заговорили об украинизации России

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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что россияне скоро будут легко понимать украинский язык. Ведь, по ее словам, телеканалы РФ все чаще транслируют выступления политиков Незалежной. Так, например, она рассказала, что ее выступления сопровождают субтитрами, а не переводят.
По ее мнению, скоро два народа станут лучше понимать друг друга.
"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг
друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно – суть в
понимании", – сказала Савченко телеканалу NewsOne.
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