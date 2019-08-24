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В Подмосковье нашли безголового мутанта из Чернобыля

В Подмосковье нашли безголового мутанта из Чернобыля
Фото: www.globallookpress.com
Некое существо было похоже на лося

Очевидцы утверждают, что увидели недалеко от Москвы некоего мутанта. Уфологи тут же решили, что это животное без головы прибыло из Чернобыля. По их словам, вокруг Припяти якобы рождаются изуродованные живые организмы.

Эксперты опасаются того, что найденное около Москвы существо может быть не единственным, которое достигло России, двигаясь из зоны отчуждения вокруг Чернобыля. Свидетель, как сообщает портал VistaNews, рассказал, что из-за вспышек фотокамеры, мутант, испугавшись, убежал. При этом как животное почувствовало свет, если у него нет головы, неизвестно.

Конспиролог считает, что раз мутант проделал такой длинный путь из Чернобыля, где в 1986-м произошла авария на АЭС, из-за чего был мощный выброс радиации, то в зоне отчуждения просто нет больше еды. Якобы мутант искал источник пропитания.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет. Возможно, фото, которое приводит тот же портал, оказалось просто неудачным снимком бегущего лося, из-за чего его голова смазалась в кадре.

Полина ИВАНОВА
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