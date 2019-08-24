Снижают эрекцию: раскрыт вред вареных яиц

Варить этот продукт более 10 минут может быть опасно

Эксперты не рекомендуют есть сырые яйца, так как можно заразиться палочками сальмонеллы, которые провоцируют острое отравление. Однако и переваренные яйца могут нанести вред здоровью, утверждают специалисты.

Так, когда яйцо долго варится, его желток покрывается зеленоватым оттенком из-за сульфидов железа. Переваренный желток не стоит есть людям с сахарным диабетом и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если съесть слишком много такого продукта, есть вероятность возникновения проблем с функционированием почек и печени.

Специалисты, как передают "Актуальные новости", не советуют мужчинам употреблять много яиц, чтобы сохранить эрекцию. Один желток и три белка в день не нанесут вред организму, если не есть больше, утверждают эксперты. В таком случае человек получает необходимую дозу Омега-3, фосфора, витаминов А, Е, К и В12, кальция, фолиевой кислоты и селена.