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Снижают эрекцию: раскрыт вред вареных яиц

Снижают эрекцию: раскрыт вред вареных яиц
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеГоречь во рту предупредит о страшных недугах
Варить этот продукт более 10 минут может быть опасно

Эксперты не рекомендуют есть сырые яйца, так как можно заразиться палочками сальмонеллы, которые провоцируют острое отравление. Однако и переваренные яйца могут нанести вред здоровью, утверждают специалисты.

Так, когда яйцо долго варится, его желток покрывается зеленоватым оттенком из-за сульфидов железа. Переваренный желток не стоит есть людям с сахарным диабетом и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если съесть слишком много такого продукта, есть вероятность возникновения проблем с функционированием почек и печени.

Специалисты, как передают "Актуальные новости", не советуют мужчинам употреблять много яиц, чтобы сохранить эрекцию. Один желток и три белка в день не нанесут вред организму, если не есть больше, утверждают эксперты. В таком случае человек получает необходимую дозу Омега-3, фосфора, витаминов А, Е, К и В12, кальция, фолиевой кислоты и селена.

Полина ИВАНОВА
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