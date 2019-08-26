День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

В Москве состоялись многочисленные торжественные мероприятия

Массовые акции, посвященные Дню флага России, посетили примерно полмиллиона москвичей на десятках городских площадок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления", – отмечается в сообщении.

В частности, на митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, по данным организаторов, в субботу, 24 августа, пришли более 110 тыс. человек, на праздничных площадках ВДНХ – около 100 тыс. человек. Свыше 20 тыс. человек отметили 350-летие российского триколора на Поклонной горе.

В общей сложности мероприятия по случаю Дня флага РФ прошли на 33 городских площадках, в том числе в музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке, саду "Эрмитаж".

История бело-сине-красного флага ведется со времен царя Алексея Михайловича. Тогда триколор был поднят на первом русском военном корабле "Орел", построенном в 1667-1669 годах. А уже в январе 1705 г. Петр I выпустил указ, по которому на всех российских торговых судах должен был развеваться бело-сине-красный флаг.

В современной России триколор был официально водружен над зданием правительства РФ 22 августа 1991 года. День Государственного флага отмечается в стране ежегодно 22 августа, начиная с 1994 года.