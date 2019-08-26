День флага на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек

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Массовые акции, посвященные Дню флага России, посетили примерно полмиллиона москвичей на десятках городских площадок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Около 500 тыс. человек приняли участие в праздновании 350-летия Государственного флага России, которое состоялось на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления", – отмечается в сообщении.
В частности, на митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова, по данным организаторов, в субботу, 24 августа, пришли более 110 тыс. человек, на праздничных площадках ВДНХ – около 100 тыс. человек. Свыше 20 тыс. человек отметили 350-летие российского триколора на Поклонной горе.
В общей сложности мероприятия по случаю Дня флага РФ прошли на 33 городских площадках, в том числе в музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке, саду "Эрмитаж".
История бело-сине-красного флага ведется со времен царя Алексея Михайловича. Тогда триколор был поднят на первом русском военном корабле "Орел", построенном в 1667-1669 годах. А уже в январе 1705 г. Петр I выпустил указ, по которому на всех российских торговых судах должен был развеваться бело-сине-красный флаг.
В современной России триколор был официально водружен над зданием правительства РФ 22 августа 1991 года. День Государственного флага отмечается в стране ежегодно 22 августа, начиная с 1994 года.
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