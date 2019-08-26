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Спасут здоровье: названы самые полезные продукты

Спасут здоровье: названы самые полезные продукты
Фото: www.globallookpress.com
В брокколи содержится множество важных для организма элементов

Правильное питание – необходимый компонент здорового образа жизни, считают специалисты. Некоторые продукты – просто кладезь микроэлементов и витаминов. Именно на них эксперты советуют обратить особое внимание.

Так, в капусте брокколи есть железо, калий и магний. Кроме того, в этих зеленых овощах содержится много кальция и суточная норма витамина С.

В мякоти авокадо – большое количество витаминов и минералов. Диетологи считают, что этот плод нужно употреблять в пищу людям с заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта и для улучшения состояния организма в целом. Не менее полезны и томаты. Помидоры влияют на пищеварение, улучшают обмен веществ и помогают работе сердца. Кроме того, в красных овощах есть антиоксиданты, помогающие предотвращать онкологические заболевания.

Для здоровой кожи, слизистых, нервной и пищеварительных систем полезно есть лосось. Жирная рыба регулирует уровень сахара в крови и даже приостанавливает биологическое старение. В грецких орехах найден витамин Е, противовоспалительные вещества и антиоксиданты, сообщает портал oane.ws. Орехи очень полезны при проблемах с сердцем, подчеркивает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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