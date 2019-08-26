Простые рекомендации помогут сохранить жизнь и здоровье

До осени осталось совсем немного времени, а значит, не за горами наступление грибного сезона. Роспотребнадзор предупреждает, что при обработке грибов в домашних условиях нужно строго соблюдать определенные правила.

Во-первых, чтобы обезопасить свое здоровье, принесенные из леса грибы нужно разобрать и подвергнуть кулинарной обработке как можно быстрее – в течение суток.

"Грибы – это белок, и процессы гниения начинаются в них очень быстро", -

отмечается на сайте Подмосковного управления ведомства.

Любые грибы, кроме белых, груздей и рыжиков, нужно предварительно отварить в течении 10-15 мин., затем отвар слить. Вообще грибные консервы в домашних условиях готовить достаточно опасно, так как для того, чтобы уничтожить споры ботулизма нужна высокая температура и атмосферное давление в 2 атмосферы. Без кислорода в продуктах домашней консервации выделяется ботулотоксин – один из самых опасных ядов, часто вызывающий смертельный исход пострадавшего.

Поэтому для заготовок грибы лучше замораживать свежими или отваренными, либо же солить холодным способом в негерметичной таре, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Лучше собирать грибы с ножками, так как именно ножка бледной поганки и мухомора помогает отличать съедобные грибы от ядовитых. Кроме того, не следует заниматься "тихой охотой" рядом с автомобильными и железными дорогами, промышленными предприятиями и кладбищами. Грибы легко впитывают из земли накопившиеся токсины и радиацию.

Очень опасно покупать грибы с рук, в неустановленных местах – ведь неизвестно, где их собрали. И ни в коем случае не нужно приобретать грибные консервы у незнакомых людей.

