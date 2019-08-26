Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смертельная угроза: жителей Подмосковья предупредили об опасности

Смертельная угроза: жителей Подмосковья предупредили об опасности
Фото: www.globallookpress.com
Простые рекомендации помогут сохранить жизнь и здоровье

До осени осталось совсем немного времени, а значит, не за горами наступление грибного сезона. Роспотребнадзор предупреждает, что при обработке грибов в домашних условиях нужно строго соблюдать определенные правила.

Во-первых, чтобы обезопасить свое здоровье, принесенные из леса грибы нужно разобрать и подвергнуть кулинарной обработке как можно быстрее – в течение суток.

"Грибы – это белок, и процессы гниения начинаются в них очень быстро", - 

отмечается на сайте Подмосковного управления ведомства.

Любые грибы, кроме белых, груздей и рыжиков, нужно предварительно отварить в течении 10-15 мин., затем отвар слить. Вообще грибные консервы в домашних условиях готовить достаточно опасно, так как для того, чтобы уничтожить споры ботулизма нужна высокая температура и атмосферное давление в 2 атмосферы. Без кислорода в продуктах домашней консервации выделяется ботулотоксин – один из самых опасных ядов, часто вызывающий смертельный исход пострадавшего.

Поэтому для заготовок грибы лучше замораживать свежими или отваренными, либо же солить холодным способом в негерметичной таре, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Лучше собирать грибы с ножками, так как именно ножка бледной поганки и мухомора помогает отличать съедобные грибы от ядовитых. Кроме того, не следует заниматься "тихой охотой" рядом с автомобильными и железными дорогами, промышленными предприятиями и кладбищами. Грибы легко впитывают из земли накопившиеся токсины и радиацию.

Очень опасно покупать грибы с рук, в неустановленных местах – ведь неизвестно, где их собрали. И ни в коем случае не нужно приобретать грибные консервы у незнакомых людей.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей