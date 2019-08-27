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Число пациентов растет: россияне страдают от смертельной болезни

Число пациентов растет: россияне страдают от смертельной болезни
Фото: www.globallookpress.com
В стране произошел всплеск опасного заболевания

За последние годы число заболевших сахарным диабетом увеличилось на 23%. Главная причина распространения болезни – неправильный образ жизни.

"В 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек", – сообщает RT со ссылкой на Минздрав.

Больше всего страдающих от диабета проживает в Псковской, Тульской, Ивановской и Орловской областях. Реже всего с этой болезнью сталкиваются в Дагестане.

Как сообщает URA.RU, всплеск заболеваемости диабетом связан с привычкам россиян: люди переедают и не занимаются спортом – отсюда возникают и проблемы со здоровьем.

Медики считают, что изменить образ жизни могут помочь два специалиста: эндокринолог и психолог.

Дарья ПЕТРОВА
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