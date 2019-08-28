В Португалии на мотогонках протестировали инновационный обтекатель Росатома UMATEX

Мотоцикл с композитным обвесом пришел к финишу первым

На мотогонках в Португалии гонщик команды Puccetti Racing Топрак Разгатлиоглу проверил, на что способен мотоцикл с аэродинамическим обтекателем, который сделали из российского углеродного волокна в Научно-исследовательском центре UMATEX Госкорпорации "Росатом". Разгатлиоглу показал лучшее время благодаря углепластиковому обвесу российских атомщиков.

Супербайк WorldSBK состоится в португальском Портимао с 6 по 8 сентября. Однако в преддверии чемпионата мира на автодроме Internacional do Algarve прошла двухдневная тестовая сессия, в которой участвовали все команды. В этих соревнованиях Puccetti Racing, партнером которой является UMATEX, показала отличные результаты. Первый день ознаменовался тем, что гонщик команды Топрак Разгатлиоглу обошел знаменитых Джонатана Реа и Альваро Баутиста, показав самое лучше время. Во второй день Разгатлиоглу почувствовал себя плохо и решил сойти с дистанции, став в итоге третьим по результатам тестовых заездов.

К испытаниям в Португалии Научно-исследовательский центр UMATEX создал для мотоцикла гонщика уникальный обвес из углеродного волокна, у которого улучшили аэродинамические показатели, что оказало значительный эффект на скоростной характеристике мотоцикла.

"Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 км в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов", – сообщил руководитель Научно-исследовательского центра UMATEX Госкорпорации "Росатом" Семен Кишилов.

Он добавил, что мотоцикл с таким обвесом не так сильно вибрирует и "ведет себя более стабильно во время гонки". Разгатлиоглу также отметил, что результаты сессии, в которой он участвовал на мотоцикле с обвесом, были лучше, чем без этого обтекателя.

"Используя обвес от UMATEX я смог разогнаться до большей скорости на прямых участках трассы", – добавил гонщик команды Puccetti Racing.

UMATEX Росатом стал партнером участвующей в Чемпионате мира по супербайку WorldSBK спортивной команды по мотогонкам из Италии – Kawasaki Puccetti Racing. В ее составе именитые гонщики – Лукас Махиас, Топрак Разгатлиоглу, Хикари Окубо. Соглашение о сотрудничестве две стороны заключили в Москве в конце 2018-го. Это партнерство поможет UMATEX Росатом продвинуться на международном рынке. Команда Kawasaki Puccetti Racing, в свою очередь, сотрудничает с концерном Kawasaki.

Чемпионат по супербайку WorldSBK уникален тем, что в нем принимают участие мотоциклы с компонентами из композитов, выпуск которых будет серийным. Эти гонки посещают полмиллиона человек.