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На всех избирательных участках в единый день голосования будут работать подготовленные ЕР наблюдатели

На всех избирательных участках в единый день голосования будут работать подготовленные ЕР наблюдатели
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Задействуют более 30 тысяч участников проекта "Молодой Гвардии" "Школа наблюдателей"

Молодых наблюдателей подготовят в его рамках с 29 августа по 3 сентября. Об этом рассказал замсекретаря Генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов.

Молодые наблюдатели проследят за легитимностью выборов 8 сентября – партии крайне важно, чтобы голосование прошло честно. Присоединиться может любой желающий.

"Наблюдатели, прошедшие обучение, в день ЕДГ будут впервые работать на УИКа и следить за качеством избирательного процесса: оперативно реагировать на поступающие из соцсетей и от штабов сигналы о нарушениях, затем – оперативно передавать информацию в избирательные штабы МГЕР, а также вести прямые трансляции с избирательных участков",

– сообщил Селиверстов.

Необходимую информацию будут передавать через партийное приложение "Наблюдатель": это и сведения об открытии и закрытии участков, и сообщения о нарушениях, а также фотографии и видеоролики.

Все, кто примет участие в проекте "Школа наблюдателей", смогут выбрать для обучения одно или несколько направлений. Так, правовую и технологическую подготовку наблюдатели смогут пройти на направлении "Молодой избиратель", представление о ходе избирательной кампании можно получить на одноименном курсе, а на "Exit-poll" желающих научат проводить опросы после голосования граждан на выходе из избирательных участков. Об этом рассказал заместитель председателя Координационного Совета МГЕР Иван Дзюбан.

"В ряде регионов, к примеру, Брянской области, Волгоградской области, Республике Башкортостан и других обучение пройдет в формате однодневного образовательного форума, на котором в качестве лекторов выступят практикующие юристы, политологи, действующие депутаты, социологи, представители региональных избирательных комиссий и блогеры", – пояснил он.

Тем, кто хочет присоединиться к проекту, нужно до 29 августа зарегистрироваться в соцсети "Вконтакте" по ссылке. По результатам предварительного отбора сформируют списки слушателей, говорится на официальном сайте ЕР.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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