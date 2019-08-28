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Подмосковье наводнили сотни змей

Клубки чешуйчатых селятся локально

В Подмосковье специалисты зафиксировали аномальное количество змей. Об этом сообщил зампреда областного правительства, глава Минэкологии региона Дмитрий Куракин.

"У нас огромное количество сообщений от наших лесников, из наших лесничеств, об аномальном количестве змей в некоторых районах Подмосковья. Речь идет даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально", – цитирует чиновника агентство "Москва".

Куракин добавил, что специалисты обсуждают этот вопрос и ищут пути решения этой проблемы. Как напоминает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в ЦФО обитает лишь один вид змей, которые ядовиты. Речь идет об обыкновенной гадюке. При укусе змеи пострадавшего нужно уложить, а выше места ранки наложить жгут. Также необходимо как можно скорее вызвать медиков. 

Полина ИВАНОВА
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