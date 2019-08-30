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Названы развивающиеся тайком смертельные болезни

Трудно обнаружить: 5 смертельных болезней развиваются скрытно
Фото: www.globallookpress.com
Симптомы опасных недугов долго не проявляются

В организме могут незаметно развиваться пять смертельных болезней, рассказали врачи. Это рак легких, диабет, гипертония, синдром поликистоза яичников и глаукома.

Одна из самых опасных для жизни человека злокачественных опухолей почти не проявляется, пока не буду обнаружены метастазы. И возникнуть рак легких может даже у тех, кто никогда не держал в руках сигарет. Поэтому при первых ощущениях боли в груди, хрипах, нехватке дыхания и сиплости нужно обратиться к специалистам, пишет "МедикФорум".

Диабет поначалу тоже протекает скрытно, и его признаки – сухость во рту, нечеткое зрение, увеличившееся мочеиспускание – часто не привлекают внимания. Разгадать коварный недуг можно по коже в области шеи и подмышечных впадин. Если она кажется очень загорелой, есть вероятность, что у человека развивается диабет, отмечают врачи и призывают в случае появления такого признака проходить обследование.

Почти 50% страдающих гипертонией могут об этом не догадываться: болезнь течет в организме долго и бессимптомно. Поэтому даже при хорошем самочувствии нужно периодически измерять давление, ведь тихий и незаметный недуг может проявиться в виде заболеваний почек, инфаркта или инсульта. 

Синдром поликистоза яичников, как показали наблюдения, встречается у каждой десятой женщины. Из-за него в организме вырабатывается слишком много мужских гормонов, что влияет на процессы менструального цикла и овуляции. Заметных симптомов у болезни нет, но на нее могут указывать появление прыщей, увеличение срока менструального цикла, истончение волос на голове и их избыточноый роста на теле.

Глаукома развивается очень медленно и может привести к слепоте. Понять, что есть риск приобрести этот недуг, можно только регулярно проходя осмотр. Особенно это важно для людей после 45 лет. 

Полина ДОРОЖКИНА
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