Названы развивающиеся тайком смертельные болезни

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В организме могут незаметно развиваться пять смертельных болезней, рассказали врачи. Это рак легких, диабет, гипертония, синдром поликистоза яичников и глаукома.
Одна из самых опасных для жизни человека злокачественных опухолей почти не проявляется, пока не буду обнаружены метастазы. И возникнуть рак легких может даже у тех, кто никогда не держал в руках сигарет. Поэтому при первых ощущениях боли в груди, хрипах, нехватке дыхания и сиплости нужно обратиться к специалистам, пишет "МедикФорум".
Диабет поначалу тоже протекает скрытно, и его признаки – сухость во рту, нечеткое зрение, увеличившееся мочеиспускание – часто не привлекают внимания. Разгадать коварный недуг можно по коже в области шеи и подмышечных впадин. Если она кажется очень загорелой, есть вероятность, что у человека развивается диабет, отмечают врачи и призывают в случае появления такого признака проходить обследование.
Почти 50% страдающих гипертонией могут об этом не догадываться: болезнь течет в организме долго и бессимптомно. Поэтому даже при хорошем самочувствии нужно периодически измерять давление, ведь тихий и незаметный недуг может проявиться в виде заболеваний почек, инфаркта или инсульта.
Синдром поликистоза яичников, как показали наблюдения, встречается у каждой десятой женщины. Из-за него в организме вырабатывается слишком много мужских гормонов, что влияет на процессы менструального цикла и овуляции. Заметных симптомов у болезни нет, но на нее могут указывать появление прыщей, увеличение срока менструального цикла, истончение волос на голове и их избыточноый роста на теле.
Глаукома развивается очень медленно и может привести к слепоте. Понять, что есть риск приобрести этот недуг, можно только регулярно проходя осмотр. Особенно это важно для людей после 45 лет.
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