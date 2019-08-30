Особо опасны: закомые продукты оказались вредны

Соблюдение простых рекомендаций поможет избавиться от неблагоприятных соединений

Эксперты Роскачества предупреждают: в таких популярных продуктах, как картошка фри и чипсы, содержатся вещества, которые ухудшают самочувствие. Чтобы снизить риски для здоровья, нужно придерживаться определенных рекомендаций.

В ведомстве напомнили, что в продуктах, которые проходят высокую термическую обработку, появляется акриламид – соединение, которое может оказывать канцерогенный эффект на здоровье человека.

"Основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья... Самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре", -

сообщается на сайте Роскачества.

В Европе сейчас начата программа по снижению акриламида в продуктах – для этого используются различные технологии. Самая простая заключается в том, чтобы готовить углеводсодержащие продукты при более низкой температуре. Кроме того, при выпечке можно добавлять специальные ферменты, которые связывают аминокислоту и не дают ей вступать в реакцию с сахарами. Это позволяет уменьшить содержание вредного акриламида.