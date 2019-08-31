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Сотни россиян застряли в аэропортах Москвы

Отпуск испорчен: сотни россиян застряли в аэропортах Москвы
Фото: www.globallookpress.com
В столице задержали более 100 рейсов

В Москве расписание 54 самолетов аэропорта "Шереметьево" поменяли из-за тумана, накрывшего город с утра 31 августа. Такая же ситуация сложилась во Внуково – там ждут своего вылета пассажиры 26 рейсов.

А в Домодедово, как сообщает "Яндекс. Расписание", 10 рейсов отменили, еще 45 на 10 утра по Москве задержали. О тумане в Московской области также предупредило МЧС по региону, передает агентство "Москва". В заявлении ведомства говорится, что видимость при тумане составит 300-800 м, но такая ситуация продлится недолго.

МЧС предупредило, что гражданам необходимо быть внимательными в утренние часы, а людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу.

При этом организаторы МАКСа не переживают о тумане, они уверены, что непогода не повлияет на шоу, пишет ТАСС. 

Полина ИВАНОВА
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