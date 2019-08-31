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Отсутствие секса приводит к раку

Отсутствие секса приводит к раку
Фото: www.globallookpress.com
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Избегать интимной жизни после 50 лет вредно

Ученые выяснили, что мужчины, которые на шестом десятке имеют мало сексуальном контактов, повышают риск развития страшных недугов. И хотя такой же связи исследователи не выявили у женщин, представительницы слабого пола замечали, что чувствуют себя хуже при отсутствии секса.

Ученые обнаружили такую зависимость, исследуя данные о здоровье почти 6 тыс пожилых мужчин и женщин. Оказалось, что представители сильного поля, которые отказываются от секса, на 63% больше подвержены вероятности заработать рак, а также на 41% увеличивают вероятность развития давнего заболевания. При этом активная интимная жизнь снижает возможность возникновения диабета или артрита, пишут "Актуальные новости".

Специалисты рекомендуют вести активную половую жизнь, что не только позволяет сбрасывать до 85 калорий, секс способствует выработке эндорфинов, что благоприятно сказывается на самочувствии. 

Полина ИВАНОВА
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