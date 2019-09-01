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"Вой женщин": Россию потрясла чудовищная трагедия

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Вся страна вспоминает жертв теракта в Беслане

Прошло 15 лет, но очевидцы и родные погибших и захваченных в плен до сих пор не могут говорить о случившемся без слез.

Фото: www.globallookpress.com

"Вой женщин. Это не плач был, это вой. Я не могу об этом говорить", – говорит один из свидетелей случившегося. Видео публикует телеграм-канал Mash.

В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам трагедии 2004 года. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фото: www.globallookpress.com

В результате теракта погибли 334 человека, из них 318 заложников. Среди погибших – 186 детей. Пострадали 810 человек.

Фото: www.globallookpress.com

Школу №1 террористы захватили во время торжественной линейки в честь Дня знаний. 1128 человек боевики взяли в заложники. Большую часть из них согнали в заминированный спортзал. Больше двух суток люди страдали от жажды и голода.

Фото: www.globallookpress.com

Два взрыва прогремели в здании школы 3 сентября, после чего спецназ начал штурм. Бой с террористами шел до самого вечера.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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