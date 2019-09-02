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Осторожно, мошенники: россиян обманывают по-новому

Осторожно, мошенники: россиян обманывают по-новому
Фото: www.globallookpress.com
Телефонные аферисты не дремлют

Изворотливые мошенники не останавливаются на достигнутом и время от времени придумывают новые способы, чтобы водить доверчивых россиян за нос. Так, на смену псевдосотрудникам банка, которые выуживают информацию о карте, пришли лжеадвокаты. 

Они звонят наивным гражданам и под видом представителей госорганов вымогают деньги, предупредили в Минюсте России. Схема работает так: с потерпевшим связывается якобы следователь и предлагает компенсацию за услуги адвоката или фальсифицированные БАДы. Но сначала надо попросить бесплатного защитника в Минюсте или иной инстанции, а затем доплатить за его работу.

"Впоследствии с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, и под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через платежные системы. Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер вызывающего абонента на номер Минюста России", – говорится в релизе ведомства.

Денежными обманами занимается полиция. Ситуацию держит под контролем Генпрокуратура. А в Минюсте напомнили, что ни в коем случае не требуют с россиян быстрых переводов. 

Ксения АНДРЕЕВА
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