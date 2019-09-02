У экс-президента случился инсульт в Турции

Сейчас Юрий Мешков в коме

Поездка на отдых окончилась несчастьем. В Анталье у первого и единственного президента Крыма случился инсульт. Подробности случившегося раскрыли его родные.

Как выяснилось, Юрий Мешков по приезде в турецкий отель поскандалил с персоналом. Его возмутил номер, который ему с супругой предложили занять – он не соответствовал заказанному ни по цене, ни по классу. Об этом рассказала дочь Мешкова Марианна. После этого 73-летний политик почувствовал себя плохо. Инсульт у него случился прямо в душе.

Сейчас он лежит в одной из местных больниц. Его прооперировали и ввели в искусственную кому. Дочь Мешкова отметила, что вопрос с транспортировкой его в Россию еще предстоит уладить. Вначале нужно разобраться с турецкой больницей – пока родные экс-президента Крыма не рассчитаются за операцию, их могут не выпустить из страны.

"Как заявил представитель российской страховой компании, страховка покрывает лишь 40 тысяч евро на одного застрахованного. Но операция, которую провели ночью, стоит около 200 тысяч евро", – сообщила она в беседе с "Российской газетой".