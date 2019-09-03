Украинца выгнали с российского телевидения

Эксперт поплатился за грубость в эфире

Политолога с Украины Вячеслава Ковтуна выставили из студии телеканала "Россия 1" за оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ.

В эфире телешоу "Кто против?", главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский заявил:

"То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное…"

На это украинский эксперт отреагировал грубо, заявив, что немецкая пресса может отправиться в ... (разговорный синоним слова "ягодицы"). Ведущий программы показал Ковтуну красную карточку и приказал ему уйти из студии. В свою очередь, Сосновский иронично добавил, что Ковтун "назвал то, чем он сам является".

Комментаторы в Сети поддержали решение телеведущего:

"Надоели политологи с Украины поменять бы их на более цивильных политологов если такие бывают на Украине", ".. это был юбилейный 50-й выгон Ковтуна из студии Россия-1".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

