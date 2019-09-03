На Кузбассе закрыли детский сад из-за радиации

Вещество способно вызывать микроожоги в легких и рак

В детском саду Кемеровской области обнаружили повышенное содержание радиоактивного вещества радона, содержание которого было выше нормы в четыре раза. В результате суд решил закрыть учреждение.

Радиационный газ нашли в игровых комнатах, в методическом и медицинском кабинетах, а также в кабинете заведующей детсадом, говорится в сообщении Мариинского городского суда. Уровень радона был от 218,14 до 262,34 беккереля на квадратный метр, хотя норма составляет 200 беккерелей. А в одной из спален старшей группы и вовсе – 800 беккереля. Откуда в детском саду вязалась радиация, не уточняется.

Это вещество может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например, спровоцировать онкологию и мутацию клеток, а также негативно воздействовать на кроветворную, иммунную и половую функции человека. Как передает телеканал "360", этот газ обычно используют в промышленности.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", специалисты устраняют нарушения.